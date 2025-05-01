Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

Lenta.ruиещё 3

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на решение о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице
© ТАСС

Отмечается, что московский суд зарегистрировал апелляционную жалобу ответчика Полины Лурье.

Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

В конце марта суд решил вернуть Долиной квартиру, которую она продала под влиянием мошенников. Между тем Полине Лурье, считавшей себя законной собственницей и просившей выселить звезду из жилья, отказали в праве на владение имуществом. Деньги покупательнице тоже не вернули.

Шоу-бизнес
Москва
1