Покупательница квартиры Долиной обжаловала ее передачу певице

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на решение о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что московский суд зарегистрировал апелляционную жалобу ответчика Полины Лурье.

Долиной вернули квартиру, проданную за 112 млн рублей под давлением мошенников

В конце марта суд решил вернуть Долиной квартиру, которую она продала под влиянием мошенников. Между тем Полине Лурье, считавшей себя законной собственницей и просившей выселить звезду из жилья, отказали в праве на владение имуществом. Деньги покупательнице тоже не вернули.