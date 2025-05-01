Суд взыскал с Тимати долг по коммунальным платежам

Мировой суд взыскал с рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, долг по коммунальным платежам. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Удовлетворено», — говорится в сообщении суда.

Иски к Тимати были поданы Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма задолженности не уточняется.

«За мной не водится невыплат»: Тимати прокомментировал коммунальный скандал со своим участием

В 2024 году Фонд капитального ремонта уже обращался с судебными исками к музыканту. Тогда суд вынес определения об отмене приказов о взыскании задолженности.

28 апреля в Москве суд суд взыскал долг по коммунальным платежам с певицы и композитора Жанны Агузаровой. Истцом также выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

21 апреля брат народного артиста России Александра Домогарова попал под суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Сумма задолженности Андрея Домогарова и ее период не разглашаются.

Ранее на Тимати подали в суд на 7 млн рублей.