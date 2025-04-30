СБУ призвали проверить Валерию из-за песни «С чего начинается Родина»

Министерство культуры Украины призвало СБУ проверить российскую певицу Валерию из-за ее недавнего видео, на котором она поет песню «C чего начинается Родина». Об этом сообщает «RT на русском».

С такой инициативой выступил министр культуры Украины Николай Точицкий. По его словам, во время съемок видео Валерия могла пересечь украинскую границу — въезд певицы в страну был закрыт из-за санкций.

Напомним, что в видео Валерия исполняет песню на фоне разрушенных зданий. Где именно проводились съемки, пока неизвестно.