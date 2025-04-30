Продюсер объяснил, почему Орбакайте закрыли въезд в Латвию

Певице Кристине Орбакайте ожидаемо закрыли въезд в Латвию, причина такого решения зрела давно. Об этом в разговоре с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов.

«Этого следовало ожидать. Кристина долгое время пыталась усидеть на двух стульях, но, как мы знаем, такое не удается никому. Нужно было изначально занять нормальную позицию. Сейчас же все эти ее невысказанные моменты выходят ей боком», — пояснил собеседник агентства.

Кристина последнее время умело избегает очевидных проблем, несмотря на то, что они возникают ее мамы Аллы Пугачевой и «отчима»-иноагента Максима Галкина*. Певица с семьей живет в США, но регулярно ездит на заработки в Россию. Кроме того, она работает в Европе, выступая как на афишных концертах, так и на корпоративах. И там у властей не возникало никаких вопросов относительно того, какой позиции придерживается Орбакайте.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии объяснила внесение в «черный список» певицы тем, что она выступала в Крыму. Этот факт «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии», гласит пояснение.

Ранее продюсер озвучивал сумму гонорара Орбакайте. За три песни певица получила 21 млн рублей.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)