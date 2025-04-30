Жители Подмосковья пожаловались на мощный салют из усадьбы Киркорова

Жители Мякининской поймы пожаловались на мощный салют. Об этом пишет агентство «Москва» в Telegram-канале.

По данным портала, в подмосковном поселке «Береста», расположенном в районе Красногорска, находится усадьба известного певца Филиппа Киркорова.

По мнению местных жители, заметили журналисты, пиротехнику запустили по случаю дня рождения шоумена — сегодня ему исполнилось 58 лет.

Журналисты пояснили, что усадьба в Мякининской пойме обошлась Киркорову в 2017 году в $12 млн.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала, что во время концерта Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге на нем загорелась куртка в момент выступления с фейерверками.

По ее словам, певец пообещал в дальнейшем не использовать наряды, оснащенные пиротехникой и прочими спецэффектами.