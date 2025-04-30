Супруга Цекало снялась с обнаженной грудью

Дарина Эрвин представила арт-проект с откровенными образами.

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33-летняя актриса и художница Дарина Эрвин, супруга продюсера Александра Цекало, опубликовала серию эстетичных фотографий в полуобнаженном образе. Снимки, выполненные в стилистике художественной фотографии, сопровождались ироничной подписью: «Боюсь идти в музей — вдруг решат оставить меня там».

В кадрах прослеживается отсылка к классической эстетике 90-х: образ с обнаженной спиной и деликатно прикрытой грудью, полупрозрачное белье с меховыми элементами, лаконичный макияж в технике clean girl.

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Напомним, что Эрвин прошла необычный профессиональный путь, она начинала как модель в Азии и США, получила финансовое образование, работала в юридической сфере, а с 2018 года активно снимается в кино.

С Александром Цекало пара сочеталась браком в 2019 году в Беверли-Хиллз. Как признается продюсер, супруга стала для него не просто женой, но и творческой музой. Фотосессия вызвала оживленное обсуждение среди поклонников, отметивших как художественную ценность работ, так и смелость модели. Сам Цекало пока не прокомментировал новые снимки супруги.