Леонардо ДиКаприо кардинально преобразился

Инсадеры сообщили, что в паре воцарилась гармония.

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50-летний Леонардо ДиКаприо, известный своими романами с молодыми моделями, удивил поклонников резкой переменой во внешности. На Ибице актера заметили со своей новой пассией — 26-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

Окружение звезды подтверждает: ДиКаприо всерьез изменил образ жизни ради отношений. Актер, долгое время боровшийся с лишним весом, заметно похудел, начал правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Виттория, перешагнувшая «возрастной лимит» ДиКаприо (ей уже 26), кажется, нарушила стереотипы о его отношениях. По словам инсайдеров, пара не спешит с браком, но их связь выглядит более серьезной, чем предыдущие романы актера.

«Она не давит на него, понимает его график и заставляет чувствовать по-настоящему любимым», — отмечает источник.

Ранее ДиКаприо вышел в свет с «обновленной» внешностью. 50-летний актер неожиданно стал брюнетом. Звезда «Титаника» покрасил в темный цвет не только волосы, но также бороду и брови. Для вечера ДиКаприо выбрал total black аутфит: на нем была черная рубашка с длинными рукавами и брюки. Актер позировал с коллегами по новому фильму «Одна битва за другой» Тейаной Тейлор и Реджиной Холл. Снимки «обновленного» Лео опубликованы в издании Daily Mail.