Стало известно, когда пройдет музыкальный конкурс «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

По данным портала, конкурс станет платформой для культурного обмена и «демонстрации взаимного уважения к национальной самобытности и традициям стран-участниц».

В шоу будут использованы высокотехнологичная сценография и инновационные визуальные эффекты.

Напомним, что конкурс «Интервидение» проводился с 1965 по 1977 год. В нем принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

21 марта стало известно, что правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного конкурса.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что свое участие в музыкальном конкурсе подтвердили свыше 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд государств Латинской Америки.

По предварительным данным, представлять Россию на конкурсе будет Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). При этом официально эта информация еще не подтверждалась.