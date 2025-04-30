Наталья Штурм озвучила подробности развода Галустяна

Михаил Галустян сообщил, что после 18 лет брака разводится со своей женой Викторией Штефанец. Причину разрыва отношений юморист не огласил.

Артист лишь общими фразами описал произошедшее. По словам Галустяна, со Штефанец они разъехались еще в 2024 году.

"Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами", — написал Галустян на своей странице в соцсети.

По словам бывшего игрока КВН, перемены связаны с "шансом на что-то новое". Последняя фраза заинтересовала Наталью Штурм. Певица прокомментировала развод Галустяна.

"Я далеко не ханжа и понимаю, что и любовь проходит, и соблазнов много. И что институт семьи трещит по швам в современных реалиях. Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни адюльтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?" — рассуждает артистка в своем микроблоге.

Напомним, Михаил Галустян и Виктория Штефанец прожили в браке 18 лет. У пары подрастают две дочери — Виктория и Элина.