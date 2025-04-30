Поплавская резко высказалась об уехавших из России артистах

Актриса Яна Поплавская сравнила уехавших из России артистов Артура Смольянинова*, Татьяну Лазареву* и Алексея Панина* с тараканами. Свое мнение по этому поводу она высказала в беседе с «Аргументами и фактами».

Поплавская указала, что нельзя «растаптывать самого себя», но уехавшие из РФ артисты именно это и сделали. В частности, она вспомнила Смольянинова, Лазареву и Панина.

«На самом деле ничего ждать не нужно, они уже сами себя отменили. Я прекрасно понимаю, что они, как тараканы, привыкают к любому яду. Тараканы имеют генетическую особенность, что адаптируются достаточно быстро ко всему. Но только надо, чтобы они не поползли сюда в Россию», — добавила актриса.

Она отметила, что Смольянинов, Лазарева и Панин могут работать таксистами или в ресторанах, главное, чтобы они делали это не в РФ.

Также Поплавская прокомментировала запрет на въезд в Латвию певице Кристине Орбакайте, назвав это «насмешкой Бога».

*физлицо, признанное в РФ иноагентом и внесенное в список террористов и экстремистов