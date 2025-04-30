Стало известно, сколько Седокова потратила на вечеринку для сына

Певица Анна Седокова выложила в соцсетях кадры с вечеринки, устроенной по случаю дня рождения сына в 2024 году. По мнению специалистов, мероприятие обошлось ей в круглую сумму, пишет «Звездач».

Дизайнер-специалист Полина Соснина-Семерникова отметила, что только шарики, фигурки, блестящая фотозона, подиум и монтаж декораций обошлись Седоковой примерно в 350 тыс. рублей.

Журналисты уточнили, что в этом году, на фоне трагедии с экс-супругом, певица не стала проводить вечеринку в день рождения сына. Седокова подарила мальчику игровую приставку, заказала для семейного праздника шоколадный торт.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года телеведущая Ксения Бородина подарила дочери черный пуховик бренда Alo Yoga и кожаную сумку хобо с золотой фурнитурой из ассортимента итальянской люксовой марки Miu Miu.

В декабре журналистка торжественно отметила день рождения девочки. В частности, приобрела шестиэтажный торт за 300 тыс. рублей.