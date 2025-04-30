Жасмин рассказала о ссоре с Киркоровым

Певица Жасмин рассказала, что Филипп Киркоров затаил обиду на нее из-за того, что она не пришла на концерт. Ее слова приводит «Пятый канал».

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30 апреля певцу исполнилось 58 лет, и по этому случаю он устроил концерт, на который были приглашены его друзья.

«Он всегда очень обижается, если вдруг я отсутствую. Хочется, чтобы мы все, его любимые люди, были рядом», — поделилась Жасмин.

Она подчеркнула, что между ними нет никакого конфликта, и её отсутствие связано исключительно с напряженным рабочим графиком. По ее словам, с Филиппом они пережили обиды, слезы, ссоры. Сейчас же они родственные души.