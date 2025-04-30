Пугачева, дети и поиск творческого пути: Филиппу Киркорову 58 лет

Сегодня одному из самых известных российских артистов Филиппу Киркорову исполняется 58 лет, 40 лет из которых он посвятил сцене. Как складывалась профессиональная и личная жизнь артиста, разбиралось издание «СтарХит».

Филипп Киркоров родился в городе Варна в семье известного в Болгарии певца Бедроса Киркорова и выросшей в цирковой среде Виктории Лихачевой. Его детство прошло на гастролях родителей, а после переезда в Москву в середине 1970-х он под влиянием бабушки - актрисы и танцовщицы – стал всерьез мечтать стать иллюзионистом. Однако это не помешало ему окончить школу с золотой медалью, поступить в Гнесинку и закончить ее с красным дипломом.

«Я трудолюбивый человек и считаю, что терпенье и труд все перетрут. Если мечтаете стать артистом, для начала нужно как минимум отучиться в музыкальной школе и как максимум окончить ее с отличием, потом поступить в училище и выйти оттуда с красным дипломом. Важно помнить: чудес не бывает. Особенно в искусстве», - отмечал певец.

Первое появление артиста на телевидении состоялось еще в студенчестве: он исполнил песню «Алеша» в программе «Шире круг». А в 1987-м талантливого вокалиста пригласили в «Ленинградский мюзик-холл» и почти сразу он отправился с коллективом на гастроли в Берлин.

Однако собственный путь в музыке Филипп Киркоров смог найти только после знакомства с поэтом Ильей Резником и певицей Аллой Пугачевой. Еще одно важное знакомство — с поэтом Леонидом Дербеневым — принесло Филиппу Бедросовичу первые хиты: «Небо и земля», «Днем и ночью» и «Атлантида». Шаг за шагом он завоевывал публику: зарубежные гастроли, премии «Овация» и «Золотой Орфей», сольная программа «Я не Рафаэль»… А к середине 90-х имя артиста стало неразрывно связано для зрителей с Аллой Пугачевой.

При этом молодому артисту удалось добиться того, что примадонна вышла за него замуж. Они даже обвенчались. Алла Пугачева стала главной поддержкой и опорой для певца. Рядом с ней он представлял Россию на «Евровидении», получил в Монте-Карло премию World Music Awards за рекордный тираж среди отечественных звезд, участвовал в благотворительной программе Майкла Джексона. Однако увлечение карьерой все больше отдаляло его от жены, и в итоге брак рухнул.

«Я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была», - рассказывал Киркоров.

При этом после расставания Киркорову и Пугачевой удалось сохранить теплые отношения. И даже после того, как певица уехала из России, Филипп Киркоров не отзывался о ней негативно.

Второй раз Киркоров так и не женился, но ходило много слухов о его личной жизни. В частности, поклонники высказывали предположение, что сын и дочь Анастасии Стоцкой - копии певца, также ему приписывали романы с танцовщицей Александрой Сивковой и коллегой по цеху Ани Лорак.

Однако в итоге детей Киркорову родила суррогатная мать. В 2011 году появилась на свет Алла-Виктория, а через год Мартин-Кристин.

«Я не сторонник того, чтобы они продолжили мой путь, потому что это очень тяжелая профессия, нужны нервы-канаты, чтоб с этим справиться. Если они сами выберут эту дорогу, сопротивляться не буду, но и помогать проходить кастинги не стану», - заявлял артист, отвечая на вопрос о будущем детей.

Артист всегда шел в ногу со временем, и молодежь высоко оценила новые хиты исполнителя, в том числе «Цвет настроения синий». А в начале 2023 года Киркоров немало удивил публику преображением: певец не только обзавелся кубиками пресса, но и вставил имплантаты в ягодицы.

«Я в одночасье решил, в одну секунду, что надо преобразиться в канун Нового года. А потом в моей жизни поселилась любовь, захотелось, чтобы человек, который теперь рядом, тоже получал эстетическое удовольствие, когда смотрел, кто с ним спит рядом. Да, мое сердце не свободно - на старости лет надо же было так умудриться», - рассказывал Киркоров, так и не назвав имя возлюбленной.

При этом последние два года выдались для артиста тяжелыми: сначала из-за скандала с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой, а 18 марта не стало его отца.

Напомним, что Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет от остановки сердца. В последнюю встречу с сыном он передал ему свой фамильный перстень. Отпевание артиста прошло в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в центре Москвы. Филипп Киркоров приехал на прощание с отцом вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином.