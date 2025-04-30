Фанатки в ковбойских шляпах устроили массовую драку на концерте Бейонсе

На концерте американской певицы Бейонсе в Лос-Анджелесе, США, случилась драка. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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Инцидент произошел на открытии тура артистки Cowboy Carter — поклонницы певицы в ковбойских шляпах и джинсовых костюмах устроили погром в VIP-зоне. Отмечается, что все началось со словесной перепалки между женщинами, а затем переросло в массовую драку. Уточняется, что конфликтующих удалось разнять мужчинам.

Ранее американский рэпер Jay Z (настоящее имя — Шон Картер) заявил об угрозах в социальных сетях в адрес его супруги Бейонсе и самого артиста.