Сын Наташи Королевой и Тарзана сильно изменился после свадьбы

Супруга Архипа Глушко Мелисса опубликовала несколько романтичных фото из Южной Кореи, где молодые люди сейчас отдыхают. Об этом сообщает Super.

Отмечается, что сын Наташи Королевой и Тарзана сильно изменился. Он сбрил усы, броду и волосы на голове, а также поправился. Подписчики шутят, что влияние на него оказала семейная жизнь.

Напомним, что Архип и Мелисса поженились в августе 2024 года. Дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы родителей жениха — Королева и Тарзан зарегистрировали брак ровно 21 год назад. После новостей о свадьбе СМИ сообщали, что Мелисса — профессиональная танцовщица на пилоне, с 18 лет работала стриптизершей, а познакомились они якобы в стриптиз-клубе. Сейчас она сменила род деятельности и стала визажистом.