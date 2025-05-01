Российская певица заступилась за Орбакайте после запрета в Латвии

Российская певица Ольга Зарубина заступилась за Кристину Орбакайте, которой ранее запретили въезжать в Латвию. Об этом она заявила в разговоре с изданием «Абзац».

Зарубина сообщила, что любой человек может жить и работать где угодно. Она не понимает, почему ее коллеге по сцене запретили въезд в Латвию, где у Орбакайте уже был запланирован летний концерт.

«По отношению к России в ее отъезде нет никакого предательства. О родине она плохих вещей не говорила», — подытожила певица.

О том, что Орбакайте запретили въезд в Латвию, стало известно во вторник, 29 апреля. Соответствующее решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны.