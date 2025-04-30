Продюсер раскрыл причины развода Галустяна с женой

Поводом для развода артиста Михаила Галустяна с женой Викторией стали постоянные измены комика. Как сообщает Life.ru, об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

Дворцов отметил, что вокруг Галустяна всегда было множество поклонниц, а он человек «любвеобильный».

«Я так понимаю, его дама, супруга уже бывшая, просто-напросто перестала на всё это дело смотреть и, конечно, терпеть. Поэтому они подали всё это дело на развод», — сказал он.

Дворцов добавил, что Галустян погружен в бизнес и инвестиционные проекты, отдавая им все больше сил. Продюсер не исключил, что артист столкнулся с проблемой выбора между семьей и карьерой, но сделал ставку на работу, популярность и доход.

45-летний Михаил и 39-летняя Виктория были женаты с 2007 года. В 2010 году у пары родилась дочь Эстелла, а в 2012 — Элина. 30 апреля Галустян сообщил, что они с супругой расстаются «с чувством благодарности за все».