Актриса Яна Поплавская заявила, что знала об участии северокорейских солдат в освобождении Курской области еще до официального объявления - она встретила их в одном из российских военных госпиталей. Об этом актриса рассказала в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что власти и военные КНДР действовали «из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества». Путин заявил, что северокорейские солдаты защищали Россию как свою родину.

Поплавская подчеркнула, что сделанное Путиным объявление «не стало для нее новостью». Актриса рассказала, что пообщалась с солдатами из КНДР в военном госпитале. Она назвала их «большими детьми».

«Они как-то по-особенному относятся к своим ранениям, к потере конечностей, даже к смерти. Их мировоззрение, идеологическое воспитание, имеет отличие от нашего. Их старшие прямо в госпитале проводят им ежедневные уроки политинформации», - заявила Поплавская (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Актриса задала военным из КНДР вопрос, что мотивировало их выступить за Россию. Она подчеркнула, что северокорейские солдаты «воюют бесстрашно, без оглядки, почти фанатично».

«Мне объяснили, что их руководство дало простые установки - Россия братская страна, которой угрожает общий враг, мировое зло. И Корея должна помочь победить мировое зло», - рассказала Поплавская.

Актриса добавила, что ей «тяжело было молчать», зная правду о помощи КНДР - этой информацией хотелось со всеми поделиться. Однако она «молчала как партизан».