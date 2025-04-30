51 год Андрею Губину: как артист лишился семьи и работы

Певец Андрей Губин давно не выступает и редко появляется на публике. По словам музыканта, он страдает от тяжелого заболевания, которое заставило его оставить сцену. 30 апреля артисту исполнился 51 год — Starhit пересказал его биографию.

Детство и первая популярность

Андрей Губин родился в Уфе. Его мамой была воспитательница, а имя отца долгое время оставалось тайной. На момент рождения сына Светлана Васильевна была замужем за Валерием Клементьевым. Позднее выяснилось, что настоящий отец — художник-карикатурист по имени Виктор.

«Я считаю, что он мне родной. Помню однажды задал папе вопрос по поводу того, что важнее: гены или воспитание. И он ответил гены, мне это показалось странным. С возрастом понял, что это действительно важнее, ведь из собачки кошку не воспитаешь», — подчеркивал Губин в одном из интервью.

В семь лет семья будущей звезды перебралась в Москву. Там Андрей впервые пошел в школу и начал заниматься с творчеством. Отношения с родителями были натянутыми. Особенно с папой — он всегда был грубыми и считал, что его наследник недостаточно талантлив. Вероятно, из-за этого родные не обратили внимание, когда 14-летний Губин написал песню «Мальчик-бродяга», потенциальный хит. Уже в 15 он выпустил первый альбом «Я — бомж». Пластинка с несколькими дворовыми песнями вышла тиражом в 200 экземпляров и не принесла известности.

Губин решил сменить сферу деятельности: около двух лет он работал редактором программы «До 16 и старше». В нем он брал интервью у звезд и впервые выступил на большой сцене. Журналистику он решил оставить после неудачного диалога с музыкантом Андреем Макаревичем* (признан Минюстом иностранным агентом). После нескольких лет поисков Губин познакомился с Леонидом Агутиным, который быстро понял — перед ним настоящий талант, который нужно раскрыть.

«На раннем этапе папаша же вложил в меня какую-то сумму денег. Мы не будем ее сейчас считать. Со звукозаписывающей компании гонорары делились просто: 50% им, 50% нам с отцом на двоих. Из этих 50% 70 забирал себе отец. Плюс, он еще выгодно захапал себе продажи с альбома, а там было около 80 тысяч долларов. Сказал, что это семейные деньги», — рассказал Губин.

Продажи альбома «Мальчик-бродяга» и правда были огромными — 500 тысяч копий и сразу четыре успешных хита на одной пластинке. Губин сразу же стал кумиром девушек своего поколения.

Личная жизнь и слухи

О личной жизни артист не распространялся. Он не любит выносить романы на всеобщее обозрение, однако поклонники нашли способ, который помогает им вычислять девушек Губина. Для этого использовались его песни.

Примером служит один из первых хитов музыканта — «Лиза». Он был посвящен любви, а в клипе Губин предстал в образе лирического героя. Позднее стало известно, что отношения с той самой девушкой у артиста продлились всего полтора года и закончились расставанием — она обрела счастье с другим мужчиной. В СМИ же появлялись слухи, что у Андрея проблемы в личной жизни.

«Говорили, что я маменькин сынок, хотя это было не так. Стоило мне получить первые гонорары, как я собрал вещи и начал снимать квартиру с девушкой. В отчий дом никогда не стремился возвращаться», — подчеркивал Губин.

На пике славы у артиста появилась другая избранница — Людмила Кобевко. Она вдохновила Андрея на создание популярных хитов: «Милая моя далеко», «Птица» и «Я знаю, ты знаешь». Они встречались полтора года, но так и не женились. Андрей никогда не скрывал, что порой позволял себе вольности в общении с фанатками, но при этом продолжал искать любовь.

После этого певец никогда не афишировал свою личную жизнь. Известно, что у него был роман с Татьяной Терешиной, однако также Губину приписывали отношения с Юлией Береттой и даже с Жанной Фриске. В 2016 году артист неожиданно признался: он долгие годы был влюблен в героиню клипа «Лиза» Анастасию Старыгину. Он сказал, что сейчас она в Швейцарии, однако позднее выяснилось, что это не так. Тогда поклонники заключили, что Андрей решил окончательно запутать их, чтобы скрыть свои истинные чувства.

Закат карьеры и болезнь

Карьера Губина была на пике в начале 00-х, однако сам артист чувствовал себя несчастным. Расставание с Кобевко далось ему сложно и около трех лет певец не мог отвлечься от печальных мыслей. Чтобы избавиться от личных проблем, Андрей сосредоточился на творчестве. Альбомы «Было, но прошло» и «Я всегда с тобой» пользовались популярностью у поклонников, но уже не становились такой сенсацией, как первые пластинки.

«В 2004-м вышла песня "Ниже ростом только Губин". Она меня задела. Я почувствовал себя некомфортно в этом мире, поэтому решил уйти в небольшой творческий отпуск. Путешествовал, потом мне предложили контракт на 150 тысяч долларов, как композитору. Деньги были, поэтому я на время ушел со сцены», — рассказал артист.

После этого у Губина начались серьезные проблемы со здоровьем. Выяснилось, что он страдает от левосторонней прозопалгии лица, от чего певец сходил с ума от боли. Он потратил на лечение 70 тысяч долларов, однако до конца не победил болезнь. Поклонники по-разному объясняли исчезновение Андрея — кто-то думал, что Губин пьет, а кто-то был уверен, что артист устал от славы. Сам музыкант признавался, что всегда скучал по сцене, но не мог себе позволить работать.

После нескольких лет напряженной борьбы с болезнью Андрея ждало новое потрясение: в 2007-м его отец внезапно скончался. Несмотря на напряженные отношения с папой, музыкант тяжело переживал потерю. Он еще больше замкнулся в себе, окончательно погрузившись в депрессию.

Последняя на данный момент песня Губина ушла 16 лет назад. С тех пор артист писал для других исполнителей, а также изредка появлялся в эфире разнообразных программ. В 2012 году музыкант потерял мать. В интервью он признавался, что с тех пор единственным близким человеком для него остается сестра Настя, которой он стремится помогать.

«Я не идеальный брат и не идеальный дядя. Раньше с племянником было проще общаться: подарил ему игрушку, и он уже радуется. А сейчас он взрослый, все уже есть. Не машину же ему дарить», — заявил Губин.

Сам артист так и не женился. В 2017 году появился некий человек, который утверждал на нескольких шоу, что является внебрачным сыном Губина, однако тот это всячески отрицал. В преддверии 45-летнего юбилея музыканта стали появляться слухи, что Губин может вернуться на сцену. Он проводил много времени на студии, но так и не презентовал новые хиты. Вместо этого Андрей уехал в Таиланд вместе с загадочной спутницей.

Вернувшись в Россию после путешествия Губин стал рассказывать о своей жизни в интервью. Он заявлял, что из-за неврологического недуга мучается страшными болями по всему телу и «постепенно умирает, уже одной ногой в могиле». Кроме того, в 2022 году он пришел на шоу «Суперстар!» на НТВ — поддержать коллегу Сашу Айвазова.

«Участвовать в проекте его тоже приглашали, но Андрей отказался, объяснил, что ему сначала нужно разобраться со своим здоровьем, и тогда бы он уже вернулся на большую сцену. Но проблема в том, что болезнь, от которой Губин страдает, на данный момент неизлечима, — рассказали на съемочной площадке.

В феврале 2024-го возникли слухи, что Губин вскоре вернется на сцену с заниженным, в сравнении со звездами первого эшелона, гонораром, а к 50-летию устроит концерт. Шоу действительно состоялось — с легкой руки Игоря Крутого в прошлом августе хиты Андрея на «Новой волне» исполнили коллеги по цеху. После новой встречи осенью композитор надеялся, что Губин действительно вернется на сцену, но пока его надежды не оправдались.

* признан Минюстом иностранным агентом