Актриса Здорик рассказала о расставании со Стасом Пьехой

Актриса Ника Здорик рассказала, как рассталась с певцом Стасом Пьехой. В интервью Юлии Меньшовой для ее YouTube-канала артистка призналась, что переживший в прошлом зависимость Пьеха с трудом выражал эмоции, что было препятствием в их общении.

По словам Здорик, Пьеха употреблял с 11 лет и все эмоции, которые испытывал, сразу же заглушал наркотиками. Уже 9 лет он трезв, однако при выздоровлении все чувства у человека становятся более обостренными.

«И Стас сейчас на пути к выздоровлению до сих пор. Он в глубокой терапии, это ежедневный труд. Он большой молодец, я его безумно за это уважаю», — сказала актриса.

При этом Здорик очень эмоциональный человек и открыто проявляет свои чувства. Пьеха же всегда говорил, что ему «нужно спокойствие». Они расстались одним днем и с тех пор ни разу не виделись. При этом актриса опровергла слухи о пиар-романе, подчеркнув, что чувства были настоящими.

Напомним, что Пьеха и Здорик встречались около года — их роман начался в 2022 году и закончился в 2023 году. Ранее певец признавался, что категорически не хочет больше видеть Нику.