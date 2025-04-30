Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос о Пугачевой

Филипп Киркоров сегодня отмечает день рождения: артисту исполняется 58 лет. За несколько дней до праздника он устроил пышную презентацию по случаю выхода нового видеоклипа на песню «Везувий». В этот вечер поп-король был в прекрасном расположении духа. Артист много общался не только с приглашенными гостями, но и с журналистами. Правда, не все вопросы ему пришлись по душе.

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График у Филиппа в последнее время очень насыщенный. Перед вечеринкой по случаю выхода клипа он дал два концерта в Санкт-Петербурге, днем снимался в финале популярного телепроекта, а вечером уже приехал на презентацию. Выдержать такой темп порой не под силу даже молодым. Но Филипп отдыхать не привык!

В последнее время Филипп изменился: он заметно постройнел. Киркоров говорит, что каждый день занимается спортом, тщательно следит за своим рационом и общается только с близкими ему по духу людьми. Бывшая супруга, судя по всему, в это число не входит.

- Филипп, а Аллу Борисовну с днем рождения поздравили? – поинтересовалась у Филиппа одна из журналисток.

Певец отреагировал весьма неоднозначно. Поп-король сделал вид, что не слышит, о чем у него спрашивают. При этом с его лица не сходила улыбка.

- Ну что, все? Вопросы все? – поинтересовался у журналистов Филипп.

Как известно, с Пугачевой Киркоров не общается уже несколько лет. В одном из интервью Филипп признавался, что его дружба с Аллой подошла к концу еще до того, как она сбежала из России. В тусовке говорят, что дружеское общение Примадонны и поп-короля никогда не нравилось ее нынешнему мужу-иноагенту.