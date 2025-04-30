София Ротару осталась без квартиры в Москве

Певица София Ротару продала свою московскую квартиру за 65 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, избавиться от недвижимости, подаренной экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, удалось после пяти лет попыток.

Трехкомнатная квартира с «евроремонтом» находится в Пресненском районе Москвы. Общая площадь объекта — 121 квадратный метр. Из окна открывается вид на зоопарк. Кто стал новым хозяином недвижимости — в публикации не уточняется.

Квартира пустовала последние пять лет, с тех пор как Ротару переехала в Испанию. Тогда же она начала избавляться от недвижимости в России. Если певица не могла продать ее сама, то переписывала на 54-летнего сына — как и в этот раз.

Отмечается, что ранее схожим способом артистка избавилась от квартиры в Крыму. При этом она до сих пор не может найти покупателя на свой трехэтажный отель стоимостью 3 млрд рублей, который также расположен на полуострове.