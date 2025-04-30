Бывшая жена Аршавина показала внешность после финальной операции на носу

Пластический хирург Денис Агапов показал на видео бывшую жену российского футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину после финальной операции на носу. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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42-летняя модель снялась в клинике, где проходила коррекция внешности. Она предстала перед камерой в черном топе и брюках и атласной кремовой рубашке, продемонстрировав результат работы врача.

В свою очередь, в интервью изданию StarHit женщина рассказала, что в настоящее время на лице сохраняется отек. При этом летом ей предстоит перенести несколько процедур без наркоза.

«Остались одна-две операции уже под местной анестезией. Наметили на июнь», — указала собеседница издания.

Ранее в апреле Денис Агапов также показал на видео Алису Казьмину после 12 операций на носу.