Принц Уильям и Кейт Миддлтон трогательно отметили годовщину свадьбы

Принц Уэльский Уильям и его супруга, принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) в честь 14-летия со дня свадьбы посетили Шотландию. Как сообщает Voice, 29 апреля они побывали в живописном поселке Тобермори в северо-восточной части острова Малл.

Шотландия много значит для супругов. Именно там они познакомились и влюбились друг в друга — когда были студентами Сент-Эндрюсского университета.

43-летняя Миддлтон появилась на публике с распущенными волосами и с естественным макияжем. На себя она надела голубую льняную рубашку, твидовый светло-коричневый пиджак и черно-коричневые брюки. Образ дополнили цепочка с кулоном, стальные часы, серьги и помолвочное кольцо Garrard с 12-каратным цейлонским голубым сапфиром и 14-ю бриллиантами. Раньше оно принадлежало матери Уильяма, принцессе Диане. Принц выбрал серый пиджак, белую рубашку и джинсы.

В Тобермори их встретила толпа из 300 человек. Кейт и Уэльям поприветствовали их и направились в местный общественный центр. Также они посетили рынок ремесленников и встретились с несколькими из них. Позднее они побывали на игровой площадке, а после начали помогать волонтерам и семьям.

Известно, что после супруги остались в уединенном фермерском доме с собственной кухней. Там они отпраздновали годовщину и одновременно показали важность туризма для процветания региона.