Меладзе «обвинили» в блэкауте в Европе

Жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева пошутила о причастности артиста к масштабному отключению электричества в Европе. Публикацию она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фанаты музыканта отметили, что Меладзе живет в оставшейся без света Испании, а в одной из его песен есть строчка «Но я тысячу раз обрывал провода». Джанабаева опубликовала видео, в котором спросила мужа, не знает ли он о причинах отключения электричества. Исполнитель ответил супруге строчкой из еще одного своего хита: «Я не умею жить по-другому».

Испания, в частности Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества в понедельник, 28 апреля. На фоне блэкаута пришлось прекратить движение поездов, остановить атомные электростанции и спасать людей из застрявших лифтов. Испанский оператор электросетей Red Eléctrica отмечал, что масштабный сбой был вызван перепадом потока энергии.