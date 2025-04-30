Народный артист России Григорий Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней невестой Авророй Кибой.

Об этом сообщает KP.RU.

«Будет летом, но вот каким летом — не знаю», — отметил певец.

Возлюбленная певца также приостановила подготовку к торжеству, сообщив, что «все хорошо, просто есть обстоятельства, которые не только от нас зависят».

Аврора Киба огорчена статусом «невеста Лепса»

По данным источника, музыкант принял такое решение из-за нехватки денег.

«Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 миллионов рублей, все вложил в новый бизнес», — рассказали коллеги Лепса.

Ранее ведущая известного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова предположила, что Григорий Лепс и Аврора Киба рано или поздно расстанутся.