Звезда «Физрука» призналась, что одновременно болела булимией и анорексией

Актриса Полина Гренц призналась, что одновременно болела булимией и анорексией. Как она рассказала порталу «Леди.Mail», проблемы с восприятием тела у нее начались после съемках в сериалах «Физрук».

В интервью Гренц заявила, что в ближайшее время пойдет к врачу, поскольку у нее возникла проблема «заеданий эмоций».

«Началось все как раз после „Физрука“. Я устала от образа толстушки и сильно похудела. Весила 48 кг при росте 165 см, но при этом казалась себе огромной. У меня одновременно были и анорексия, и булимия», — заявила артистка.

На фоне резкого похудения начались проблемы со здоровьем: выпадали волосы, сильно гнулись ногти, нарушился цикл. В конечном счете Гренц смогла трезво оценить ситуацию и взять себя в руки, начав нормально питаться. Она утверждает, что сейчас уже совсем не обращает внимание на негативные комментарии по поводу якобы неидеальной фигуры.