Тур Веры Брежневой по странам СНГ оказался на грани провала

Тур Веры Брежневой по странам СНГ может обернуться провалом, передаёт Telegram-канал Shot. Всё дело в том, что на последних концертах в Узбекистане и Казахстане экс-солистка «ВИА гры» едва ли собрала половину зала. А на предстоящий концерт в Алматы, как уточняется, продано чуть больше половины билетов — 1283 из 2567.

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Стоимость билетов на концерт Брежневой варьируется от 2700 рублей до 9600 рублей. Самый дорогой билет даст возможность послушать Веру прямо у сцены.

На завтрашнем концерте в Ташкенте тоже не ожидается ажиотажа. Shot пишет, что на него продано 1033 билета из 1890 доступных изначально. Здесь стоимость несколько ниже — от 2200 до 6000 рублей.