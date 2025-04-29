Латвия запретила въезд в страну Орбакайте и Бреговичу

LSM: служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну Орбакайте и Бреговичу
Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии запретила въезд в страну заслуженной артистке России Кристине Орбакайте, а также сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. Об этом сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.
По оценкам спецслужбы, выступления Орбакайте и Бреговича "не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии".
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Как сообщает LSM, у исполнителей были летом запланированы концерты на территории балтийской республики.