Волочкова проведет майские праздники в бане

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с «Пятым каналом», что проведет все майские праздники за репетициями.

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Волочкова готовится к спектаклю «Одержимость». Она уверила, что «ничего сверхъестественного» у нее происходить не будет.

«Майские праздники я проведу в репетиционном периоде. Ну позволю себе еще тоже русскую баню, массаж. Вот такие моменты», — поделилась артистка.

Волочкова рассказывала, что восстанавливает силы в банном комплексе перед выступлениями.

26 апреля прошла свадьба Ариадны Волочковой с бизнесменом Никитой Григоряном в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. До этого, 24 апреля, дочь танцовщицы обвенчалась с возлюбленным. Церемония венчания прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. На таинстве не было родителей жениха и невесты — только священники и сами молодожены.

Известно, что Ариадна планирует отпраздновать две свадьбы: одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями.