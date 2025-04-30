После смерти Паши Техника открыли наследственное дело

В Москве открыли наследственное дело после смерти Паши Техника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

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Уточняется, что сын рэпера является наследником первой очереди наравне с родителями покойного Павла Ивлева (настоящее имя артиста). Бывшая супруга Ева Карицкая при этом наследницей не является — она может получить наследство только в том случае, если её включили в завещание.

Сын Техника и Карицкой является обязательным наследником.