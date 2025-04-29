Стас Намин получил другое гражданство

Композитор Стас Намин, создатель культовой рок-группы «Цветы», внук советского государственного деятеля Анастаса Микояна, рассказал, что получил гражданство Армении и даже приобрел квартиру в одном из городов республики, пишет портал «Sputnik Армения».

Журналисты отметили, что продюсер рассказал о получении гражданства в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре портала.

«Я действительно получил паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится — даже маленьким детям. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь ее ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже», — признался Намин.

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Музыкант заметил, что сегодня живет между США и Россией, а вскоре его жизнь будет связана уже с тремя странами.

По его словам, идея переезда в Армению возникла у него еще в 1980 году, однако осуществилась только сейчас.

На конференции также была представлена книга об Анастасе Микояне на армянском языке: «Анастас Микоян. От Ильича до Ильича. Четыре эпохи — одна судьба».

Напомним, что Микоян занимал ответственные посты при Владимире Ильиче Ленине, ушел на пенсию при Леониде Ильиче Брежневе. Люди говорили, что ему удалось прожить интересную, напряженную жизнь «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича».