Эмина Агаларова не пригласили на свадьбу Лепса

62-летний народный артист России в очередной раз решил жениться. Избранницей певица стала 19-летняя студентка Аврора Киба. Свадьба запланирована на лето.

И музыкант, и его невеста объявили, что торжество будет роскошным, но только для своих.

"Сначала думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи. Пригласим на свадьбу только самых близких", — делился Лепс планами.

Пока артист верен своему слову. По крайней мере в том, что кажется гостей. Приглашение на торжество не получил даже Эмин Агаларов, с которым Григорий дружит и очень часто выступает на одной сцене. Эмин предположил, что Лепс собирается провести закрытое мероприятие, на которое позовет ограниченное количество человек.