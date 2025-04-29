Дочь Петросяна прокомментировала проигрыш суда с отцом

Викторина Петросян, дочь известного юмориста Евгения Петросяна, прокомментировала обращение отца в суд с просьбой выписать ее из московской квартиры. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне стало известно, что шоумен подал иск с требованием лишить его дочь права пользования квартирой на Ростовской набережной площадью 34 кв. м и стоимостью в 20 млн рублей и снять ее с регистрационного учета.

Заседание прошло 29 апреля, однако Викторина и ее представители не присутствовали в суде. В итоге решение было вынесено в пользу артиста.

«Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда», — отметила Викторина.

Ранее сообщалось, что решение Петросяна предположительно обусловлено ухудшением отношений с дочерью: Викторина выступала категорически против развода папы с Еленой Степаненко, с которой он прожил в браке более 30 лет.

Кроме того, женщина не приняла нынешнюю избранницу отца —Татьяну Брухунову.