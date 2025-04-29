Рудковская купила недвижимость за рубежом

Телеведущая Яна Рудковская рассказала о том, что она купила недвижимость в Астане. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление она сделала во время посещения центра обслуживания населения в Казахстане. По ее словам, за последнее время Астана сильно изменилась в лучшую сторону — прогресс столицы Казахстана за последние девять лет она назвала «фантастикой».

«Я покупаю недвижимость в Астане. Вот видите, многие сейчас покупают в Дубае, а я выбираю Казахстан. Я выбираю Астану», — заявила она.

При этом, данные казахстанской госкорпорации «Правительство для граждан» показывают, что Рудковская обратилась в центр обслуживания населения как раз из-за оформления покупки недвижимости.

«Вы знаете, говорят, Дубай развивается. А почему никто не говорит, как развивается Астана? За девять лет такой рывок. А какой чистый город», — добавила Рудковская.

Ранее Рудковская высказалась о творчестве Чеботиной.