Guardian: умер вокалист рок-группы The Alarm Майк Питерс

Вокалист валлийской рок-группы The Alarm и кавалер ордена Британской империи Майк Питерс умер от лейкоза на 67-м году жизни. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя благотворительной организации Love Hope Strength, которую Питерс основал совместно со своей женой.

По информации издания, впервые у Питерса диагностировали рак крови - хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ) - более 30 лет назад.

В прошлом году музыкант был вынужден отменить тур по США после того, как у него диагностировали синдром Рихтера, при котором ХЛЛ становится более агрессивным, пишет The Guardian. Впоследствии Питерс проходил лечение в британском фонде Christie NHS Foundation Trust в Манчестере.

Майк Питерс родился 25 февраля 1959 года в городе Престатин в Великобритании. Известность музыкант приобрел в составе группы The Alarm в начале 1980-х годов после выхода песен The Stand, 68 Guns и Strength. The Alarm гастролировала с музыкантами из U2 и Status Quo, а также выступала на одной сцене с группой Queen на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.