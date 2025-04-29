Иван Ургант выпустил клип на песню бабушки о женщинах блокадного Ленинграда

Телеведущий Иван Ургант анонсировал в Telegram-канале выход клипа на песню своей бабушки Нины «Ленинградки».

© Telegram-канал Иван Ургант

Песня посвящена женщинам во времена блокадного Ленинграда. Она была написана в 1980 году к 35-летию Победы. В 2025-м Ургант и его члены семьи сделали аранжировку к композиции и произвели реставрацию голоса. Сведением занимался музыкант Лев Трофимов. Над графикой и визуальным сопровождением клипа работали Андрей Шавкеро и Павел Корчемкин.

В видео использованы архивные фото Федосеева, Чертова, Хандогина.

Ургант рассказал, что пару месяцев назад его отец отправил ему видео с архивными блокадными хрониками. В нем звучала композиция «Ленинградки».

«И я вдруг все вспомнил. Мне лет 9. Я стою за кулисами. На сцене Нина. И квартет музыкантов. И она поет эту самую песню. А в зале сидят женщины. Пережившие то, что пережить невозможно. Сохранившие это в своих сердцах и ничего никогда об этом не рассказывающие», — поделился шоумен.

Как отметил артист, женщины, пережившие блокаду Ленинграда, не плакали на концерте, так как их слезы «высохли много лет назад».

Дочери Урганта Нина и Эрика также приняли участие в клипе.