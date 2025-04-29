Газманов выпустил песню «Последний Ветеран» к юбилею Победы

К 80-летию Победы Олег Газманов посвятил ветеранам Великой Отечественной войны новую песню «Последний Ветеран», размышляя о памяти и подвиге героев.

Выход нового произведения анонсировал Олег Газманов в своем Telegram-канале. По словам музыканта, песня уже доступна на всех музыкальных платформах и посвящена памяти тех, кто прошел через Великую Отечественную войну.

Газманов подчеркнул, что композиция «Последний Ветеран» посвящена героям, которые сражались за Победу, и напомнил, что наступит момент, когда последний ветеран лично придет к Вечному огню. Он добавил: «Эта песня – о памяти. О тех, кто прошел через войну, чтобы мы могли жить. О тех, кого мы будем помнить вечно».

Музыкант выразил благодарность за теплые слова и поддержку, которой уже встретили новую песню.