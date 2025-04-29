Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила «Газете.Ru», что не знает шоумена Стаса Барецкого, который заявил о готовности жить с ней в замке Аллы Пугачевой и «спасти ее от алкоголизма». Артистка отметила, что в нее многие влюблены.

«Я даже не знаю, честно говоря, такого человека и вообще о ком идет речь. В меня очень многие влюблены, и это прекрасно», – сказала Волочкова.

До этого шоумен Стас Барецкий рассказал журналистам, что якобы много общается с Волочковой и та давно влюблена в него. По его словам, он готов жить с балериной в замке Аллы Пугачевой в поселке Грязь и расписаться с ней. Барецкий уверен, что сможет «спасти» Волочкову от алкоголизма, и у них «обязательно будут дети».

26 апреля прошла свадьба дочери Волочковой Ариадны с бизнесменом Никитой Григоряном. Мероприятие состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Отца Ариадны Игоря Вдовина на торжестве не было. На вечере была развлекательная программа, и, как раскрывал СМИ ведущий мероприятия, она состояла «без пошлых танцев и конкурсов».