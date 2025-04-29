Рэпер Akon даст концерт в Москве

Американский и сенегальский рэпер Akon (настоящее имя – Алиан Дамала Тиам. – Прим. ред.) выступит в Москве 9 августа. Концерт пройдет на площадке "ЦСКА Арена", сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

"<...> артист, отмеченный десятками музыкальных премий, везет большое зажигательное шоу, где прозвучат не только его главные хиты за более чем 20 лет карьеры, но и свежие бэнгеры с лонгплеев El Negreeto, Akonda, TT Freak, Afro Freak и других релизов", – указано в сообщении.

Akon наиболее известен композициями Smack that и Lonely. Он пять раз был номинантом на премию "Грэмми" и имеет четыре бриллиантовые пластинки.

Ранее сообщалось о предстоящем концерте американского рэпера Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.). Он выступит на "ЦСКА Арене" 31 мая 2025 года. В настоящее время площадка находится на стадии подтверждения договора с организаторами.