Бьянка похвасталась помолодевшими руками после уколов красоты

Звезда российского r’n’b Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) не скрывает своего пристрастия к улучшайзингу. Артистка регулярно посещает кабинет косметолога, чтобы скорректировать свою фигуру и лицо. А сегодня исполнительница впервые обратилась к специалистам, которые омолодили ей руки.

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Бьянка опубликовала в соцсетях видео и похвасталась результатом.

«Я себе сегодня уколола животик, чтобы он был более упругий, и уколола впервые ручки. Я была уверена, что будет очень больно, потому что это руки все-таки. Но в данном случае вообще не больно!» — сказала Бьянка, демонстрируя разглаженные руки.

Недавно исполнительница сделала операцию на бюст — она уменьшила грудь. По словам Тятьяны, шестой размер доставлял ей немалый дискомфорт. Решение певицы удивило ее фанатов, ведь обычно как селебрити, так и обычные женщины стремятся нарастить бюст.

Ранее об омоложении рук задумалась Мадонна. Поп-королева готова пойти на опасную лазерную процедуру, невзирая на риски. Погоня за молодостью стала идеей фикс для 66-летней артистки, ведь она встречается с 28-летним экс-футболистом Акимом Моррисом.