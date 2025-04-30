Жених заявил о расставании с Ксенией Бородиной

Ксения Бородина через пару месяцев станет женой блогера Николая Сердюкова. Пока идет подготовка к свадьбе, бывшая ведущая "Дома-2" решила отправиться в очередное путешествие. Но впервые жених не смог ее сопровождать.

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Как рассказал Сердюков, они с Бородиной были неразлучны весь год, а теперь им предстоит проверить чувства на прочность, проведя больше недели вдали друг от друга. Ксения не хотела расставаться с любимым, но из-за работы Николай не смог отправиться в путешествие с невестой.

Блогер поделился, что отвез любимую в аэропорт. На прощание он сделал совместный снимок и выставил фото на своей странице в соцсети.

"Впервые за год мы расстаемся с этой малышкой на 8 дней. Утром отвез девчонок в аэропорт, они улетели большой компанией на море. А я уже завтра вылетаю на новый проект", — подписал кадр Сердюков.

Ксения не стала комментировать расставание с любимым. Более того, Бородина уже сутки не появлялась на своей странице в соцсети, и ранее ничего не говорила о предстоящем путешествии.