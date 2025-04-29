Таинственный поклонник подарил Вале Карнавал подарков более чем на 4 млн рублей

Видеоблогер Валя Карнавал похвасталась подарками более чем на 4,2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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В соцсетях 23-летняя знаменитость продемонстрировала дорогие презенты — огромные корзины цветов, медведя из роз, браслет от Cartier и иные ювелирные украшения.

«Он делает так, что ты улыбаешься каждый день!» — написала Карнавал.

По подсчетам Telegram-канала, общая стоимость подарков — свыше 4,2 млн рублей. Блогер получила босоножки с кристаллами за 146 тысяч рублей, золотой браслет с бриллиантами за 414 тысяч, кулон за 606 тысяч, браслет за 1,9 млн, а также пусеты почти за 2,2 млн рублей и сумку более чем за 1 млн. Кто таинственный поклонник Карнавал публике не рассказывает.