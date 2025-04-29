Суд взыскал с сети суши «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за трек Инстасамки

Арбитражный суд Москвы взыскал с сети суши «Ёбидоёби» 300 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на трек певицы Инстасамки «За деньги да».

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Об этом сообщает РИА Новости.

Истцом выступил директор певицы Максим Столяров, который требовал взыскать с «Ёбидоёби» 3 млн рублей.

Он заявил о трёх случаях нарушения сетью суши его прав на трек, среди которых размещение в соцсети роликов со звучащей фонограммой трека «За деньги да», а также видео флешмоба с музыкальным номером со словами «За роллы да» на сайте компании.

В 2024 году Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Альфа-банка и Инстасамки за совместный рекламный клип.