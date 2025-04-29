Певец Дима Билан назвал точную дату своей свадьбы

Российский певец Дима Билан вновь привлёк внимание поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram* (*- соцсеть запрещена в РФ как принадлежащая Meta*, признанной экстремистской) забавный видеоролик.

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Артист использовал популярную маску, которая якобы предсказывает, через сколько лет пользователь вступит в брак.

В кадре Билан с улыбкой ждал результат, но в итоге был шокирован: маска показала, что его свадьба состоится лишь через 340 лет. Видео оборвалось на этом моменте, а певец с юмором прокомментировал: "Ответ, через сколько я женюсь!" Он добавил: "Приблизительно после 2365 года. Вопросов больше нет!"

Дима Билан никогда не был женат и редко делится подробностями своих отношений. Остаётся только гадать, скрывает ли певец романтические тайны или действительно не спешит связывать себя узами брака.