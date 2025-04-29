Раскрыта причина нежелания Удовиченко выходить замуж

Портал «СтарХит» рассказал, что актриса Лариса Удовиченко не заинтересована в браке из-за болезненного опыта и пережитых разочарований. Также издание сообщило, с чем связан разлад в отношениях Удовиченко с ее другом юности Станиславом Садальским.

69-летняя Удовиченко была замужем трижды. По данным «СтарХита», один из ее браков распался, так как муж актрисы оказался «страшным ревнивцем».

Как отмечает «СтарХит», после сложных отношений Удовиченко начала называть мужчин «вторым после женщин прекрасным полом». Также она подчеркивала, что не может прощать предательства.

«Как бы мне ни было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу», - рассказывала актриса.

По версии «СтарХита», замуж актриса больше не выходит, так как ей комфортно одной. От третьего брака у актрисы есть дочь Мария, которая училась в РАТИ и в Италии.

«На экране мне все в себе не нравится». Ларисе Удовиченко — 70

Издание напомнило, что ранее близким для Удовиченко человеком был актер Станислав Садальский. Актриса рассказывала, что их пути разошлись - однажды она просто «повернулась и ушла».