«Мы пофлиртовали»: Нюша рассказала о «подкатах» Олега Майами

Певец Олег Майами (Кривиков) заинтересовался коллегой Нюшей (Анной Шурочкиной), с которой находится на проекте «Сокровища императора». Как сообщает Starhit, в новом выпуске шоу артистка призналась, что они пофлиртовали.

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Майами появится в передаче вместе с другим музыкантом — Лешей Свиком. Многие участники встретили их без особо энтузиазма: по их мнению, «ребята наглые» и «чересчур на понтах». Во время знакомства у Майами спросили, есть ли у него девушка — он ответил, что она «в этом коллективе», хоть пока и не знает об этом. По всей видимости, ей оказалась Нюша.

«Олег проявил какие-то знаки внимания ко мне. Он свободен, я свободна. Мы пофлиртовали», — рассказала она.

Напомним, что Шурочкина развелась с Игорем Сивовым год назад — она была с ним в браке 2017 по 2024 год. За эти годы артистка родила дочку и сына. Позднее Нюша признавалась, что они давно приняли решение разойтись, но не сразу смогли объявить об этом. Сейчас бывшие супруги поддерживают дружественные отношения и воспитывают детей.