Сына Кадышевой обвинили в обмане людей на деньги

На концерте певицы Надежды Кадышевой были замечены зрители с плакатами в адрес ее сына Григория. Об этом сообщает издание StarHit, опубликовавшее скриншоты с трансляции выступления.

На кадрах видны зрители, которые стоят на концерте с плакатами «Гриша, верни долги» и «Хватит врать». Издание уточняет, что речь идет о скандале вокруг Григория Костюка, сына Кадышевой, которого обвиняют в обмане женщин.

Как минимум две бывшие возлюбленные мужчины заявили о том, что он взял у них крупные суммы в долг и не вернул. Одна из якобы обманутых женщин — мать ребенка и бывшая супруга Костюка Габриелла Мерман. Вторая — Дарья Рывкина, которая даже подавала на сына артистки в суд, пытаясь взыскать с него 20 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой погасил долги на полтора миллиона рублей.