Гузеева призналась, что портила нервы своей маме

Заслуженная артистка России, телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что сожалеет, что портила нервы своей маме. Об этом она рассказала в интервью FAMETIME TV, сообщает "Радио 1".

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Гузеева также сожалеет, что губила свое здоровье вредными привычками. Телеведущая добавила, что в молодости она часто шла на неоправданный риск и лезла туда, "откуда возвращаются редко". Артистка назвала такие поступки "тупым бесстрашием" и ужасом.

"Сейчас оглядываюсь и думаю: "Это правда была я?" Об этом я очень сожалею", – отметила она.

Также телеведущая выразила сожаление по поводу того, что недостаточно много читала и знает мало языков. Гузеева считает, что ей следовало больше времени уделять образованию, спорту и заботе о здоровье. Вместе с тем она призналась, что ее удивляют люди, которые говорят, что ни о чем не жалеют.

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