Травля, музыка и развод родителей: жизнь дочери Алсу после скандала на «Голосе»

Во вторник, 29 апреля, экс-участнице шоу «Голос.Дети» Микелле Абрамовой исполнилось 17 лет. Издание «СтарХит» рассказало, как сложилась жизнь дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после скандального сезона шоу.

В 2019 году Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу «Голос.Дети». Интернет-пользователи заподозрили родителей Абрамовой в накрутке голосов, а «Первый канал» решил проверить результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов.

В итоге канал аннулировал результаты конкурса и провел специальный выпуск проекта «Голос.Дети» с участием всех финалистов, в котором всех их объявили победителями и подарили по миллиону рублей. Как отмечает «СтарХит», после этого Микелла Абрамова столкнулась с интернет-травлей.

«Микелла не несла ответственности за сложившуюся ситуацию, но это было сложно объяснить хейтерам, норовившим уколоть юную звезду», - подчеркнуло издание.

«СтарХит» назвал мудрым решением Абрамовой и ее родителей записать дуэт с другим финалистом шоу, Ержаном Максимом. Затем они появились вместе в качестве спецгостей на «Детской Новой волне» в Крыму.

Однако шлейф скандала продолжал тянуться за девочкой, подчеркивает издание. В то же время, как отмечает «СтарХит», это не повлияло на желание Микеллы стать певицей.

Во время пандемии и периода самоизоляции она дистанционно спела версию хита Mambo No. 5 с его исполнителем Lou Bega. Также Микеллу пригласили вести музыкальную рубрику в передаче «Спокойной ночи» на «Карусели».

Юная певица рассказывала, что увлечение музыкой не мешает учебе и учится она «практически на одни пятерки». Микелла дополнительно занималась китайским языком и училась в музыкальной школе по классу фортепиано.

По данным «СтарХита», в последние годы Микелла снизила творческую активность. Она по-прежнему записывает каверы и публикует их в соцсетях, но ее последние синглы вышли в 2021 году. В августе 2024-го стало известно о разводе родителей Микеллы, но на ее отношения с мамой и папой это не повлияло, подчеркивается в статье.